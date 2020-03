Garderies privées en milieu familial: «c'est le néant», déplore une éducatrice

La situation des milieux de garde non subventionnés est bien particulière: ils ne sont pas reconnus par l’État, ce qui implique que des éducatrices comme Nancy Pronovost se retrouvent sans revenu en cette période de pandémie . Le plus difficile présentement, explique-t-elle, c’est l’incertitude quant à une possible aide gouvernementale.

Pour l’instant, elle peut encore compter sur le revenu de sa conjointe, encore au travail, mais n’a pas la certitude que ce sera le cas à long terme.

«On peut survivre deux semaines. Mais si on en a encore pour plusieurs semaines à être fermé, c’est sûr que le manque d’argent va finir par rattraper tout le monde, s’inquiète-t-elle. Il y a des éducatrices qui vont devoir penser à se réorganiser, ou peut-être même qu’elles ne pourront pas rouvrir leur service de garde.»

«C’est le néant. On veut juste savoir où on s’en va. Pour le moment, c’est la panique. On est fermé et on ne sait pas combien de temps. À partir du moment où on va être sûr que d’ici un certain nombre de semaines, on va être capable de rattraper l’argent qu’on perd en étant fermé, même si c’est un certain pourcentage, ça nous laissera une lueur d’espoir. On pourra se dire qu’on ne perd pas tout et que le gouvernement pense à nous aussi.»

Mais d’ici là, Nancy Pronovost ne perd pas son amour pour ses «cocos» et garde un lien avec eux. «C’est important!», insiste l’éducatrice.

«On reste en contact, on fait des vidéos. J’ai mis en place un site pour la garderie. Via le site, je leur demande de faire des bricolages et de me les montrer. Tous les jours, je prends des nouvelles de tout mon petit monde.»