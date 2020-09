Les garçons qui fréquentent un service de garde décrochent moins plus tard

Cavan Images via Getty Images

MONTRÉAL — Les garçons qui commencent à fréquenter un service de garde entre les âges de six et 36 mois sont ensuite plus susceptibles de réussir leurs études secondaires et moins à risque de souffrir de pauvreté à l’âge adulte, démontre une nouvelle étude canadienne publiée par le journal médical Pediatrics. L’étude dirigée par des chercheurs de l’Université de Montréal s’est intéressée à une cohorte de 2900 enfants francophones nés en 1980 ou 1981 pour déterminer quel impact la fréquentation d’un service de garde aurait sur leur vie. Si aucun avantage n’a été décelé pour les filles, les garçons dont la fréquentation commençait en bas âge s’en tiraient ensuite mieux que ceux qui commençaient plus tard ou qui n’y allaient pas du tout. «Pour ceux qui débutent tôt, chez les garçons, il y a une association protectrice, c’est-à-dire qu’ils ont un plus haut taux de graduation de l’école secondaire que ceux qui ne fréquentent pas (un service de garde), a résumé la professeure Sylvana Côté, de l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Ils ont aussi moins de risques d’être dans la pauvreté entre 18 et 33 ans. «On parle d’effets qui n’ont jamais été documentés dans le passé et sur un aussi long terme pour les services de garde qui sont disponibles dans la communauté.»

Les services de garde préscolaires semblent avoir un effet d’égalisateur social. Sylvana Côté

L’étude a été menée par Mme Côté, qui en est l’auteure principale, et par la postdoctorante Pascale Domond, qui en est la première auteure. Toutes deux sont chercheuses au CHU Sainte-Justine. C’était la première fois que des chercheurs suivaient des enfants provenant de tous les milieux socioéconomiques, et non seulement de milieux défavorisés, du service de garde jusqu’à l’âge adulte. C’était aussi la première fois que des chercheurs utilisaient des données gouvernementales officielles pour quantifier les revenus des parents. «On s’attendait à ce que l’association soit là plus fortement pour les enfants de familles moins bien nanties, parce que c’est ce qu’on trouve dans d’autres études, a dit Mme Côté. Ce n’est pas ce qu’on a trouvé ici, mais on regardait un facteur de risque qui est très masculin, le décrochage scolaire, donc ça semble être spécifique au facteur de risque qu’on regardait.» Lutte au décrochage On sait de longue date que les garçons sont plus vulnérables que les filles au décrochage. Il semblerait donc que la fréquentation d’un service de garde tôt dans leur vie les aide ensuite à rester aux études et, subséquemment, à avoir un meilleur niveau de vie. «Pour les enfants qui sont plus à risque de certains problèmes, lorsqu’ils fréquentent un service d’éducation préscolaire, ça a une association avec une réduction de risque, mais pour les populations qui sont les plus vulnérables, a expliqué Mme Côté. Dans ce cas-ci, les garçons sont plus vulnérables au décrochage scolaire et c’est là qu’on voit l’association. Les services de garde préscolaires semblent avoir un effet d’égalisateur social.»