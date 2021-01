Une garderie familiale de Sherbrooke n'emploie désormais que des couches lavables

L’organisme Équiterre, qui cite des données d’Environnement Canada, a rapporté dans une note intitulée “Des bébés... et des parents écolos!” qu’on jette aux rebuts plus de quatre millions de couches jetables par jour au Canada.

De plus, Équiterre signale que la fabrication de ces couches implique une importante consommation de matières premières telles que l’eau, le pétrole et des arbres et qu’entre sa naissance et le moment où il sera propre, un bébé utilisera près de 5000 couches jetables.