Les gants de distanciation sociale (hallucinants) de Matières Fécales

Ces modèles auraient été imaginés il y a plus d’un an et demi, bien avant la crise de la COVID-19 . Visionnaires?

Aux manettes de la marque: Hannah Rose Dalton et Steven Raj Bhaskaran, qui ont fait leur classe ici à Montréal, toujours plus surprenants et provocants comme en témoigne leur compte Instagram suivi par 703 000 abonnés. D’ailleurs leur nom Fecal Matter (matières fécales) en dit long sur la philosophie de ces deux créateurs: peu de conventions et un goût immodéré pour repousser non-stop les limites du politiquement correct.