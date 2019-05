Et que ce soit pour briller en société, ou par simple curiosité, toute personne ayant eu vent de cette série d’envergure s’est forcément posé la question: qui sort vainqueur de cette grande fresque médiévale et fantastique? Voici la réponse.

Durant huit années et autant de saisons, “Game of Thrones” nous aura narré les rebondissements, les trahisons, les unions et les guerres de Westeros à travers le prisme de ce fauteuil si convoité.

Et malgré les théories de fans voyant toutes Daenerys, Jon, Tyrion ou encore Sansa sur le Trône, “Game of Thrones” a finalement réussi à surprendre une dernière fois ses spectateurs avec cette fin -sans trône- avec un roi inattendu.

Finalement, le fils Stark était le candidat idéal pour finir roi. Protecteur de la mémoire commune, il sait tout du passé de Westeros et peut ainsi mener ses habitants vers un avenir meilleur en prenant en compte les erreurs du passé. Son statut de Corneille aux trois yeux ayant visiblement effacé toute trace de convoitise et d’égoïsme chez lui.

Une démocratie à Westeros?

Si la manière dont est désigné le nouveau Protecteur des Six (et non plus Sept) Couronnes ne semble pas réellement démocratique, un vote est tout de même organisé pour le choisir. Une première pierre vers un système plus juste?

En effet, les paroles de Sam durant le conseil de Fossedragon laissent entendre (malgré les rires) une prise de conscience du futur mestre Samwell Tarly pour établir des règles et un système politique destiné à servir le peuple de Westeros plutôt que son souverain.

D’ailleurs, avec Tyrion comme nouvelle Main du Roi, Bran fait le choix de la clémence plutôt que celui de la vengeance, prôné par Daenerys lors de ses derniers instants. Un ultime renvoi au passé peu glorieux des gouvernants et gouvernantes de Westeros depuis le début de la série et bien plus encore...