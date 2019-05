HBO via Crave On ne sait pas pour vous, mais on a BEAUCOUP de questions à savoir comment l'émission va boucler la boucle dans son dernier épisode.

« Game of Thrones » se termine bel et bien dimanche, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui trouvent que la saison actuelle de six épisodes dure depuis 100 ans.

*Bâillement*. C’est probablement l’issue la plus plate possible, mais on semble se diriger dans cette voie. C’est un héros blanc qui ne veut pas du trône malgré sa lignée héréditaire qui le prédestine à y siéger. On n’a jamais vu ça... Devra-t-il choisir entre sa famille et celle qu’il aime?

Bran est un «Corbeau à trois yeux», ce qui est une sorte de voyant, n’est-ce pas? Alors, euh, sa famille et ses amis auraient pu bénéficier de certaines information avant de s’engager dans la bataille contre les morts-vivants, ou laisser tout King’s Landing être brulée? On ne fait que demander.

Mais comment tuer un dragon rendu où on en est? Les deux qui y sont parvenus, le Roi de la Nuit et Euron Greyjoy, sont morts tous les deux.

À peu près tous les adultes, enfants, animaux et l’architecture de King’s Landing ont été passés à la flamme du dragon. Est-ce qu’une chaise faite d’épées a survécu au chaos, au feu et à la destruction des infrastructures?

«Ne vous en faites pas pour moi, je vais juste aller me promener parmi les corbeaux pendant plusieurs heures alors que vous risquez vos vies contre des hordes de zombies dégueulasses et après vous ne saurez jamais ce qui est arrivé. C’est cool? Parfait.»

Vous vous souvenez, il y a quelques épisodes, après la bataille de Winterfell, quand Gendry demandait où était passée Arya, et le Limier (The Hound) a roulé des yeux et s’est moqué de lui en disant quelque chose comme «je ne peux pas croire que tu penses à ça en ce moment», clin d’oeil clin d’oeil? Comment a-t-il fait pour savoir qu’Arya et Gendry avaient finalement couché ensemble? Est-ce que Varys était bon à ce point-là, où il y a un magazine à potins qui circulent à notre insu dans Westeros?

Oui, Jon Snow est revenu des morts, et Beric Dondarrion ne voulait jamais mourir pour de bon (jusqu’à la présente saison). Mais que Stannis Baratheon brûle sa fille au bûcher n’a rien amené de bon (ok, on peut blâmer Melisandre sur ce coup-là). Est-ce que R’hllor, le «Seigneur de la Lumière» pour lequel Melisandre a fait tout plein de sacrifices pour ramener des morts parmi les vivants, est un dieu réel? Et si non, comment et pourquoi est-ce que la réincarnation est si commune à Westeros?

Pendant un bout de temps, la série a plongé dans le mystique et le religieux. La religion populaire est celle des sept dieux — mais une frange ultra-orthodoxe, axée sur la punition sexuelle, est devenue assez puissante pour emprisonner Margaery et Loras Tyrell, de même que Cersei. Évidemment Cersei les a tous fait sauter, mais qu’est-il arrivé aux fidèles? Et est-ce qu’il en reste?

On ne sait pas ce que la voix lui a dit, et maintenant qu’il est mort, il semblerait qu’on n’aura pas la réponse — à moins qu’il se soit confié au magazine à potins, bien sûr.

Dans la saison 6, on revient sur l’enfance de maintenant feu Varys. Il a été castré et ses parties génitales ont été jeté au feu — wow, cette émission — et il a entendu une voix qui apparemment l’a profondément ébranlé.

HBO via Crave Est-ce que Jon est le prince qui avait été promis? Pourquoi est-ce que Melisandre avait raison sur certains points (Arya qui tue le Roi de la Nuit) et avait tort sur d'autres (brûler un enfant vivant sans raison apparente)?

Est-ce que la prophétie du «prince qui était promis» est réelle?

La croyance principale du Seigneur de la Lumière était qu’un guerrier légendaire nommé Azor Ahai serait réincarné — mais qu’il devait sacrifier sa bien-aimée. (Melissandre pensait que c’était Stannis, qui, on le rappelle, a sacrifié sa propre fille au bûcher.)

Alors, si Jon est le guerrier (c’est plate, comme dirait Homer), alors il tuera probablement Daenerys, pas vrai? Peut-être. La série a aussi ignoré d’autres prophéties, comme celle qui disait que Cersei serait tuée par son frère cadet.

Qu’est-il arrivé aux personnages et animaux suivants: Robin Arryn, Ellaria Sand, Daario Naharis, Edmure Tully, Ilyn Payne, Meera Reed, Jaqen H’ghar, et le loup géant d’Arya, Nymeria?

Ellaria est présumée morte après avoir vu sa fille mourir d’une mort lente et douloureuse (merci, Cersei), mais on ne le sait pas sans l’ombre d’un doute. Assumons que Nymeria a été victime d’un problème de CGI.

Mais les autres sont juste... partis. On peut imaginer que Daario est probablement en train de tuer des méchants et de coucher avec des dames, et que Robin Arryn n’est pas encore prêt à régner sur la Vallée sans, euh, tirer de sa mère les connaissances et l’expertise nécessaire, mais on n’est pas tenu au courant de ce qui s’est passé avec ces personnages.

C’est quoi qui se passe avec ce nouveau prince de Dorne?

Apparemment, il existe, et appuie (ou appuyait) Dany. Qui est-il et que veut-il? On l’ignore complètement.

Pourquoi est-ce que Tyrion a été si mauvais en tant que stratège dans les deux dernières saisons?

Tyrion est passé du gars qui «boit et sait des choses» à un gars qui... boit. Vous vous souvenez quand il a planifié d’attraper un mort-vivant pour convaincre sa soeur de se joindre à Jon et Dany pour combattre le Roi de la Nuit? Ouais, bien, ça n’a pas fonctionner. Et maintenant les frère et soeur jumeaux de Tyrion sont morts aux mains de Daenerys. Qu’arrivera-t-il à la Main de la Reine maintenant qu’elle est devenue la «reine folle»? Tyrion était si ingénieux, arrivera-t-il à se sauver maintenant?

Pourquoi n’y a-t-il pas de femmes dans l’équipe de scénarisation?

La série a toujours eu un problème avec les rôles féminins, quelque chose qui est devenu assez évident dans la dernière saison. La transformation de Daenerys d’héroïne — certes avec une prétention ténue à un trône d’un endroit où elle n’a jamais vécu, un code moral à échelle variable et un complexe de chevalier blanc — à une caricature de vilain de bande dessinée a paru déplacé et fait à la va-vite. Sans mentionner l’histoire entre Brienne et Jaime et encore plus le moment où Sansa déclare «je suis contente d’avoir été violée parce que ça m’a rendue plus forte».

Voici qui a écrit la saison finale de la série: les deux créateurs (masculins) David Benioff et D.B. Weiss, et deux autres scénaristes (masculins), Dave Hill et Bryan Cogman. Et ça paraît.

Est-ce que les gens continueront de nommer leurs enfants Daenerys et/ou Khaleesi après la finale?

On espère que la réponse soit non.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l’anglais.