5 excellentes galettes des rois testées et approuvées

La galette des rois se déguste le 6 janvier, le jour de l’Épiphanie. Pâte feuilletée, fourrée traditionnellement à la frangipane, la fameuse galette renferme une fève. Celui qui la trouve devient alors le roi ou la reine du jour. La tradition veut que le plus jeune enfant se glisse sous la table et attribue chacune des parts aux personnes présentes. Pas de triche.

Plusieurs propositions au menu, une galette des rois (carrée!) à la base classique frangipane amande enrichie en rhum et vanille! Et puis, une version pacanes et érable. Ici, la pâte feuilletée est caramélisée au sucre d’érable, la crème composée d’amandes, de pacanes et d’érable crémeux. Le plus? La fève est signée de Atelier Make, l’adresse connue pour ses céramiques aux nuances pastels. Plusieurs tailles: pour 4 ou 8 personnes. À partir de 30$.