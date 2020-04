La Presse canadienne/Graham Hugues Edith Cochrane et Guylaine Tremblay, les animatrices de la soirée Québec Cinéma lors des trois derniers galas.

MONTRÉAL - Le gala Québec Cinéma, qui devait se tenir le 7 juin, est annulé «en raison des circonstances qui rendent impensable un rassemblement d’une telle ampleur», ont indiqué jeudi Radio-Canada et Québec Cinéma.

Les deux organisations disent explorer maintenant «diverses pistes pour offrir une visibilité aux finalistes et aux lauréats de cette année». Les détails doivent être communiqués ultérieurement.

Les nominations pour l’événement honorant l’excellence en cinéma au Québec n’avaient pas encore été annoncées.

La directrice générale de la télévision de Radio-Canada, Dany Meloul, a affirmé par communiqué que les organisateurs étaient «attristés» de devoir annuler le gala cette année, mais «déterminés à trouver des actions qui honoreront au fil des prochaines semaines et des prochains mois les personnes qui auraient dû être en lumière lors de ce gala».

La directrice générale de Québec Cinéma, Ségolène Roederer, a aussi souligné que l’organisme s’efforçait de trouver des solutions pour célébrer «cette exceptionnelle année de cinéma québécois et remettre les prix Iris tant mérités à nos artistes et artisans».

«Nous souhaitons que notre cinéma, source de grande fierté, puisse continuer à rejoindre le plus de foyers possible afin de nous divertir, nous enrichir et nous apaiser en cette période remplie de défis pour l’ensemble de nos concitoyens», a-t-elle ajouté.