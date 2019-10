Gala ADISQ: les tenues préférées de la rédaction

«Lara Fabian porte une robe signée du duo de créateurs québécois UNTTLD, qui lui allait à merveille. La création dévoile l’épaule gauche et la jambe du même côté, sans trop en faire, à la fois chic et glamour.»

«La chanteuse a osé un look plus audacieux qu’à l’habitude et c’est payant! J’adore sa robe-pull XXL V-Franz dotée de manches longues et d’où descend un voile en résille brillant qui dévoile d’élégantes bottes hautes. C’est à la fois chic et urbain, bref moderne. Les bagues du joaillier canadien Ecksand complétaient aussi la tenue à merveille. Chapeau, Annie!»