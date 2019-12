GAFA: pas besoin d'attendre tous les pays de l'OCDE pour agir, dit Guilbeault

À l’entrée du caucus libéral, mercredi matin, M. Guilbeault a déclaré qu’il y a “un consensus de plus en plus large au sein des pays de l’OCDE” voulant qu’il faille taxer ces géants du web.

L’autre promesse libérale d’imposer une taxe de 3 pour cent sur les recettes des GAFA générées par la vente de publicités en ligne et les données des utilisateurs pourrait par contre prendre plus de temps.

OTTAWA — Le Canada n’attendra pas nécessairement tous les autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avant d’imposer une taxe sur les GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple).

Les pays du G7 ont convenu de s’entendre en 2020 sur une taxe internationale pour les GAFA. Cela n’a toutefois pas empêché la France de légiférer l’été dernier pour imposer à la hauteur de 3 pour cent le chiffre d’affaires de ces entreprises réalisé sur son territoire.

“Est-ce que tout le monde va avancer à la même vitesse? Pas nécessairement, et je pense qu’on n’a pas besoin d’attendre nécessairement que tout le monde le fasse pour le faire ici”, estime M. Guilbeault.

Cette déclaration survient un jour après que le premier ministre du Québec, François Legault, de passage dans la Silicon Valley en Californie, eut déclaré que le Québec n’allait pas taxer les GAFA de sitôt.

M. Legault dit qu’il entend “faire ça correctement avec le Canada et les autres pays de l’OCDE” et a mis en garde tous ceux qui voudraient précipiter les choses, par crainte de “représailles”.

M. Guilbeault ne voit pas de contradictions entre sa position et celle du premier ministre québécois.

“On a pris des engagements très importants dans le cadre de la dernière campagne électorale, et ce n’est pas parce que nous, on agit, que Québec doit le faire au même moment et de la même façon”, dit-il.

