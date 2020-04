L’ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette, qui nous avait habitués à des critiques sévères envers le gouvernement caquiste, est devenu un allié inattendu de François Legault sur Twitter depuis le début de la crise.

Le député libéral et ancien médecin a choisi de mettre la partisanerie de côté pour offrir à ses quelque 43 000 abonnés des analyses éclairantes (et presque toujours rassurantes!) sur les mises à jour quotidiennes et sur la capacité du système de santé québécois à faire face à la pandémie de COVID-19. Le tout, ponctué de quelques anecdotes plus personnelles sur sa vie en confinement.

«Quand [la pandémie] est arrivée, c’était clair pour moi que la dernière chose qu’on devait faire, c’est de créer un environnement de débats comme on a vu aux États-Unis», a-t-il expliqué en entrevue avec le HuffPost Québec.

«L’heure n’est pas à la critique», martèle-t-il. «À un moment donné, on fera une analyse de comment on a fait ça, il y a eu des hauts et des bas. Mais là, dedans, on doit ramer dans la même direction.»

Dans la vidéo en tête d’article, il nous a parlé de sa nouvelle passion pour Twitter, de l’état dans lequel il a laissé le système de santé québécois il y a 18 mois et de si on va pouvoir profiter de notre été.