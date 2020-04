Dans une entrevue récemment accordée au HuffPost Québec , Dr Barrette avait expliqué avoir songé à retourner sur la ligne de front pendant la crise de la COVID-19. «Mais je ne peux pas», avait-il affirmé, expliquant qu’il aurait eu besoin d’une autorisation spéciale du Collège des médecins pour retourner pratiquer après plus de six ans.

Le député libéral de La Pinière et radiologiste de profession, le Dr Gaétan Barrette, compte «répondre à l’appel» de François Legault et aller prêter main-forte dans les CHSLD. Le premier ministre a livré mercredi un vibrant plaidoyer pour que les médecins spécialistes aillent donner un coup de main dans ces établissements , où la COVID-19 fait des ravages.

Or, l’aide réclamée par le premier ministre Legault dans les CHSLD n’a rien de très technique. «Vous avez des compétences et des connaissances de base pour aider les aînés, a déclaré M. Legault. [...] Je ne sais plus comment le demander. On a besoin de vous dans les CHSLD pour faire toutes sortes de travail», a-t-il plaidé lors de son point de presse quotidien, mercredi.

Promettant de ne pas leur faire «laver des planchers», M. Legault a notamment évoqué la possibilité que les médecins spécialistes puissent faire le travail des infirmières, afin que celles-ci puissent prêter main-forte aux préposés aux bénéficiaires.

«Je comprends très bien les tâches qui ne sont pas faites, qui sont des tâches qui peuvent être faites par un médecin», a confirmé Dr Barrette au micro du Québec maintenant.

Aux médecins, Gaétan Barrette a répété une phrase qu’il dit avoir martelé à plusieurs reprises alors qu’il était président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec: «Un coup que la question des sous est réglée, vous avez - nous avons - l’obligation de s’occuper de l’organisation des soins.»

«Chers collègues, je vous ai répété ça des centaines de fois. Là, c’est l’heure de passer à l’action. Il y a un enjeu qui est réel et il n’y a personne qui n’a pas la compétence pour aller faire ce qu’il y a à faire en CHSLD. That’s it, that’s all.»