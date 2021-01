Ce gadget traduit le langage et les aboiements de votre chien

Médor pleure et rit. On parle bien de votre chien. Une start-up sud-coréenne a développé un collier pour chien domestique alimenté par l’Intelligence artificielle. Ce gadget prétend détecter cinq émotions chez votre compagnon en surveillant ses aboiements à l’aide de la technologie de la reconnaissance vocale.

Appelés “Petpuls”, ce collier et l’application smartphone qui l’accompagne peuvent ainsi prévenir les propriétaires d’animaux du ressenti de leur animal: si le chien est heureux, détendu, anxieux, en colère ou triste. Il suit également l’activité physique et le repos des chiens.

«Donner une voix»

“Cet appareil donne une voix à un chien pour que les humains puissent les comprendre”, a déclaré Andrew Gil, directeur du marketing mondial chez Petpuls Lab, à Reuters. “Avec cet appareil, nous, les humains, pouvons comprendre et communiquer mieux, plus précisément et plus efficacement.”

Depuis 2017, la société a commencé à collecter différents types d’aboiements pour analyser les émotions des chiens. Trois ans plus tard, ils ont développé un algorithme basé sur une base de données de plus de 10.000 échantillons provenant de 50 races de chiens.

“Je pensais qu’elle était juste heureuse quand elle jouait et se sentait triste et anxieuse quand je n’étais pas à la maison...En fait, elle s’est sentie en colère quand elle a perdu un match qu’elle a joué avec moi, comme ce que ressentent les humains”, a déclaré Moon Sae-mi, maîtresse d’un Border Collie de six ans.

Un marché en plein essor pendant le confinement

Petpuls Lab a commencé à commercialiser le collier sur son site en octobre de l’année dernière. Son prix: 99 dollars. Depuis plusieurs années, ce marché des émotions des animaux de compagnie est en plein essor. Beaucoup d’appelés, peu d’élus. À ce jour, l’objet connecté de l’entreprise Petpuls Lab semble l’un des plus aboutis.

L’équivalent pour chat existe, mais sans collier détecteur. Il s’agit de l’application Meow Talk. Le HuffPost en avait fait ce test peu concluant.