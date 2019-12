Gad Elmaleh dépeint des clichés sur le Québec à une émission de télé française

Un extrait de l’émission Une Ambition Intime, diffusée le lundi 16 décembre sur le canal français M6, crée l’émoi sur les réseaux sociaux.

Dans celui-ci, on peut y voir l’humoriste français Gad Elmaleh, affublé d’une chemise à carreaux et d’un chapeau de fourrure, qui invente un «conte amérindien», à la demande de l’animatrice - «avec l’accent et tout».

«C’était une fille dans un village, elle était tellement belle que les gens capotaient...»

Et Gad de se faire interrompre par l’animatrice et une autre invitée qui ne semblent pas du tout comprendre de quoi il s’agit ou ce qu’il raconte.

L’humoriste continue le récit de son conte inventé, lorsque l’animatrice Karine Le Marchand semble distraite par l’arrivée d’autres personnes sur le plateau.

«Eille, regarde-moi, tabarnak!», s’exclame Gad par la suite.

Une pirogue s’avance vers le lieu du tournage et deux personnes débarquent, la «famille de coeur canadienne» de l’humoriste.

Tous ensemble, ils dégustent ensuite des «petits rafraîchissements canadiens», des «molles trempées» - qui sont en fait des «popsicles» qu’ils trempent dans du chocolat chaud.

Une «tradition» qu’on ne connaissait pas ici au HuffPost Québec!

À voir dans la vidéo ci-dessous: