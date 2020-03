Même Gaby Gravel a son mot à dire sur la COVID-19

La comédienne Florence Longpré a mis son plus beau maquillage, ce jeudi 19 mars, pour se glisser dans la peau de son célèbre personnage de Gaby Gravel (de l’émission Like-moi!) et prendre d’assaut les réseaux sociaux afin de répéter les mesures à prendre pour freiner la propagation de la COVID-19.

«La plus grande influenceuse de tous les temps» martèle ainsi les conseils de base, à savoir de jeter ses mouchoirs après usage, de se laver les mains («parce que c’est la foundation de l’hygiène»), et de tousser dans son coude («Dans la vie, on a tous la chance d’avoir un ou deux coudes, donc tousse dedans»).

Surtout, elle implore ses milliers de fans d’éviter les regroupements.

«C’est difficile, car avec mon magnétisme naturel, j’ai plein d’amis, et j’ai souvent des cuillères collées dans le front. Mais pour la santé de ceux que j’aime, j’évite les regroupements, et aussi les ustensiles de métal», a déclaré l’experte en esthétique.

Voyez l’intégralité de cet important message d’intérêt public dans la vidéo ci-dessous.