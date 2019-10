Fusillade dans Montréal-Nord: un mort et trois blessés

Un homme a été trouvé mort et trois autres personnes ont été blessées lors d’agressions armées survenues en fin de soirée, jeudi, dans le nord de Montréal.

Un premier appel au 911 a été fait jeudi vers 21h25 pour faire état de coups de feu qui auraient été entendus près de la rue Pierre et de l’avenue Matte, dans l’arrondissement Montréal-Nord. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont trouvé trois blessés: deux hommes âgés de 26 et 42 ans et un adolescent de 17 ans. Ils avaient été blessés au bas du corps par balles.