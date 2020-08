Une fusée filmée au décollage depuis le ciel par un pilote

Ces images du lancement de la fusée Ariane 5 offertes par ce pilote de la compagnie Air France sont d’une poésie surprenante.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article, Éric Boichut vole au-dessus de la Guyane ce samedi 15 août. Il pilote l’avion reliant Cayenne à Paris.

Peu après le lancement de la fusée, le pilote et ses passagers voient un point lumineux à l’horizon. Ils profitent d’un spectacle impressionnant tandis que la fusée s’envole vers l’espace.

Sur Twitter, Éric Boichut parle d’un “grand moment d’émotion partagé avec l’équipage, nos passagers, les infirmières, médecins, pompiers venus en renfort en Guyane” et d’“une vue unique du décollage d’Ariane 5!”

Un lancement maintes fois repoussé

Cette fusée a pour objectif de mettre en orbite deux satellites de télécommunications et un ravitailleur. Le lancement, initialement programmé pour le 28 juillet, est repoussé une première fois “afin de procéder à des inspections techniques complémentaires”, puis à nouveau à cause “d’un comportement anormal d’une sonde dans le réservoir hydrogène liquide de l’étage principal cryotechnique”. Et une troisième fois, jeudi, pour des “conditions défavorables de vent en altitude”.

Arianespace signe là son premier lancement depuis le gel des activités du port spatial européen décrété mi-mars par le Centre national d’études spatiales (CNES) en raison de la COVID-19.

Ce lancement était le 109e d’Ariane 5, le troisième d’Ariane 5 en 2020 et le troisième de l’année au Centre spatial guyanais (CSG).

Avec l’Agence France-Presse.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.