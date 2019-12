Fuite de données: Desjardins montre la porte à deux hauts dirigeants

BalkansCat via Getty Images

BalkansCat via Getty Images

MONTRÉAL — Le vol de données massif ayant touché les 4,2 millions de membres particuliers du Mouvement Desjardins a des répercussions à l’interne, puisque la coopérative remanie sa haute direction en montrant la porte au numéro deux du groupe ainsi qu’au responsable des technologies de l’information.

Denis Berthiaume, qui était premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation, et Chadi Habib, premier vice-président des technologies de l’information, ne sont déjà plus avec le groupe financier coopératif.

Ces changements ont d’abord été annoncés mardi aux employés par le président et chef de la direction de Desjardins, Guy Cormier, au cours d’une conférence téléphonique à l’interne avant d’être confirmés par voie de communiqué.

Au terme de «vérifications internes» entourant la fuite de renseignements personnels dévoilée en juin dernier, ceux-ci ne semblaient plus bénéficier de la confiance du président, puisque Desjardins a affirmé vouloir aller de l’avant avec un «leadership renouvelé».