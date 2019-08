«Fugueuse»: découvrez l'intrigue de la deuxième saison

Le tournage de la très attendue deuxième saison de la série Fugueuse débutera le 26 août prochain, a confirmé TVA, ce jeudi 22 août.

La chaîne en a également profité pour dévoiler un résumé de l’intrigue autour de laquelle tourneront ces nouveaux épisodes, dans lesquels Ludivine Reding, Lynda Johnson,Claude Legault, Jean-François Ruel, Kimberly Laferrière et Iannicko N’Doua reprendront tous leur rôle respectif.

Quatre ans ont passé depuis que Fanny a témoigné contre Damien. Même si aux yeux de ses parents et de ses proches, celle-ci a réussi à tourner la page, bien des fantômes la hantent encore. Quand des jeunes de la rue disparaissent mystérieusement, il suffira de quelques découvertes troublantes pour que le désir de venger la mort de l’une d’elle aveugle Fanny et lui fasse prendre de gros risques. Carlo, Damien et Natacha viendront brouiller les pistes et réveiller de vieilles blessures mal cicatrisées. Dans ce monde où l’exploitation sexuelle revêt mille visages, Daisie et Yohan, deux jeunes auxquels Fanny s’est attachée, risquent le pire. Mais comment sauver les autres quand on n’a pas encore réussi à se sauver soi-même?

«La suite des aventures de Fanny s’inscrit dans notre volonté de présenter aux téléspectateurs québécois des séries rassembleuses, réalistes et pertinentes. Michelle Allen continue de s’inspirer de tous les recoins de la vie pour nous faire découvrir de nouveaux univers et nous faire vivre de grandes et belles émotions», a expliqué Ginette Viens, vice-présidente Marques et contenus, Québecor Contenu, par voie de communiqué.

Réalisée par Éric Tessier et scénarisée par Michelle Allen, la deuxième saison de Fugueuse sera diffusée cet hiver, sur les ondes de TVA.