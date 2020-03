«Fugueuse»: recoller les morceaux

Laurence Grandbois Bernard via Facebook/Fugueuse

Pourtant, le plus difficile à une semaine de la grande finale, c’est de constater à quel point Allen aurait pu facilement gagner son pari si elle n’avait pas perdu autant de temps avant de commencer à développer les éléments les plus substantiels et captivants de cette suite qui aura fait énormément jaser.

Si l’intrigue a fini par trouver un certain rythme depuis la fameuse virée de Fanny et Daisie à Manawan, il ne fallait pas non plus s’attendre à ce que Michelle Allen effectue un virage à 180 degrés après une première moitié de saison aussi terne que bâclée.

L’avant-dernier épisode de la deuxième saison de Fugueuse , diffusé ce lundi 2 mars, nous a de nouveau faits osciller entre optimisme tardif, situations exaspérantes, et personnages dont l’absence de jugement et de bons réflexes a dû grandement faciliter le travail de l’autrice.

Pour la couverture d’agente double suspendue (mais c’est compliqué), on repassera.

Aussi, désolé Fanny, mais personne ne te croit quand tu répètes à qui veut bien l’entendre que la police t’a mise à la porte et que c’est pour cette raison que tu t’es recyclée en serveuse d’un bar louche en moins de 72 heures.

Bref, avec une telle alliée, qui a besoin d’ennemis? On apprendrait la semaine prochaine qu’elle est de mèche avec la famille Lewinski que personne ne serait surpris.

Nous accordons également des points pour sa réaction plus qu’enthousiaste lorsque Fanny lui a annoncé qu’elle allait volontairement accompagner le fils Lewinski chez lui pour faire progresser l’enquête. Sans arme, sans protection.

Encore une fois, la palme de l’empathie et de la sensibilité est revenue à Josiane (Marie-France Lambert), la supérieure de Fanny, qui a déclaré : «Je n’ai pas besoin que tu me racontes ça», lorsque la jeune femme a voulu s’ouvrir sur les angoisses avec lesquelles elle a dû composer lorsqu’elle a recroisé de près - de TRÈS près - Damien Stone (Jean-François Ruel).

La jeune femme a particulièrement mal choisi son moment pour baisser sa garde lorsqu’elle a accepté de monter à bord de la voiture d’un parfait inconnu, simplement parce que ce dernier l’a appelée par son nom. Un peu plus et il tentait de l’attirer en lui offrant des bonbons.

Comme nous le redoutions depuis un certain temps, Alex (Robin L’Houmeau) a fini par tomber dans la gueule du loup - ou des chiens, c’est selon.

Une question de temps

Ceci étant dit, le principal problème se situe encore et toujours au niveau de la ligne du temps du récit.

À l’instar de l’épisode précédent, Michelle Allen signe encore ici son lot de scènes significatives, mais dont l’impact aurait été beaucoup plus grand si elles avaient été présentées à la mi-saison plutôt qu’une semaine avant la finale.

Ironiquement, il aurait alors été beaucoup plus facile d’accepter certaines des innombrables invraisemblances de l’intrigue, car celles-ci auraient au moins embrasser pleinement l’univers et la réelle prémisse de cette deuxième saison.

On pense à la tension palpable créée par l’excellente idée de faire évoluer Damien et Fanny entre les mêmes murs en inversant les rôles de dominant et de dominé.

On pense à ce moment clé où Fanny aura montré de quel bois elle peut se chauffer en forçant Damien à faire plus ample connaissance avec la surface d’un comptoir pour le convaincre de l’aider dans son enquête.

On pense à la relation tortueuse entre Fanny et sa mère, qui méritait définitivement plus de temps d’écran.

On pense aux deux membres les plus louches de la famille Lewinski, dont la présence aurait dû être beaucoup plus significative en début de parcours, plutôt que d’être limitée qu’à une simple mention répétée d’un nom de famille dans le premier épisode.

Il y avait d’ailleurs beaucoup à faire et à développer avec l’univers du bar d’Augustin Lewinski (Francis La Haye), le chic clinquant qui cache une réalité beaucoup plus difficile à digérer, la confrontation père-fils, le complexe d’infériorité de ce dernier l’incitant à commettre des actes abominables, etc.

Il en va de même pour Jérôme Montagne (Nicolas Canuel), qui demeure le personnage le plus intrigant et complexe de cette suite.

Le milieu de la fin

Il y a certainement un problème quand l’héroïne d’une série déclare, au sujet de l’enquête sur laquelle elle travaille : «Je ne sais pas grand-chose pour le moment», et ce, une semaine avant la finale.

Il faut dire que la jeune policière n’a pas brillé par sa vivacité d’esprit en ne se risquant même pas à simplement demander le nom des chiens d’Augustin pour voir s’il s’agissait des mêmes que ceux mentionnés par Nathan.

Évidemment, Fanny veut sauver Alex à tout prix afin d’éviter que celle-ci ne subisse le même sort qu’a connu Ariane à la fin de la première saison. Un geste héroïque nécessaire qui devrait l’aider encore un peu plus à tourner la page sur un passé dont elle portera néanmoins toujours les marques physiques et psychologiques.

Lorsqu’on les prend un par un, on remarque que cette deuxième saison regorge d’excellents éléments et d’idées prometteuses et de pistes divertissantes, lesquels sont malheureusement négligés aux détriments d’autres, et éparpillés dans un récit construit hâtivement, sans véritable soin ni attention aux détails.

Si nous n’avions été qu’à la mi-saison, l’histoire aurait été bien différente...

Fugueuse est diffusée le lundi à 21h, sur les ondes de TVA.