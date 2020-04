FTQ: la crise dans le centre Herron est le résultat du désengagement de l'État

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

MONTRÉAL — La crise dans la résidence privée pour personnes âgées Herron est le résultat du désengagement de l’État dans le réseau de la santé, selon le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Daniel Boyer.

Plus d’un résident sur cinq a perdu la vie dans ce centre d’hébergement et de soins de longue durée privé de Dorval, mis sous tutelle par la santé publique après avoir été déserté par la plupart de ses employés.

«Ça fait des années que nous dénonçons le manque de ressources dans les services publics, dans le réseau de la santé, dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées, particulièrement dans le secteur privé. Nous avons dit à plusieurs reprises qu’un jour nous allions frapper un mur. Bien on est rendu là et ça m’écœure» a indiqué le président de la FTQ.

Le gouvernement a promis que les préposés aux bénéficiaires œuvrant dans le secteur privé verront leur salaire augmenter de 4$ de l’heure, une décision que salue la FTQ, qui souligne que la plupart des employées de la résidence Herron gagnent seulement 14$ de l’heure.

«Aussitôt qu’ils ont de l’expérience, ils vont se faire embaucher ailleurs, ils ne veulent pas rester dans ces conditions, le roulement est constant et ça donne le genre de situation à laquelle on assiste» a indiqué Daniel Boyer en entrevue à La Presse canadienne ajoutant que «le Québec s’en serait mieux sorti si on avait investi davantage dans les résidences privées.»