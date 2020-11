Anadolu Agency via Getty Images

Anadolu Agency via Getty Images La frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis est fermée depuis le 18 mars. (photo d'archives)

OTTAWA — Encore une fois, Ottawa et Washington prolongent d’un autre mois leur entente sur la fermeture de la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis, selon ce qu’a pu apprendre La Presse canadienne.

Selon une source gouvernementale qui n’a pas voulu être nommée, c’est jusqu’au 21 décembre que les passages à cette frontière ne seront permis qu’aux voyageurs essentiels, comme les camionneurs qui transportent des marchandises.

Cette frontière est fermée depuis le 18 mars dernier afin de limiter les risques de propagation du nouveau coronavirus. Les deux pays prolongent de mois en mois cette fermeture.

La pandémie de la COVID-19 a fait plus de 250 000 morts aux États-Unis et plus de 11 000 morts au Canada.