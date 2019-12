Rappel de certains fromages Cheddar Coaticook

Laiterie Coaticook Ltée procède donc au rappel de sept de ses produits, tous en vente au Québec, portant tous une mention «meilleur avant 03MR20». Il s’agit de produits de fromages Cheddar doux vendus en formats de 50, 180 et 320 grammes et de 1,15 et 2,27 kilogrammes, de même que de Cheddar Bloc P.V. et de Cheddar en pointe en formats variables.