Une amitié qui dure. Lors de la 72e édition, 100% virtuelle, des Emmy Awards, les fans de la série “Friends” n’ont pas été déçus. Ils ont assisté aux retrouvailles inattendues de Jennifer Aniston, Courtney Cox et Lisa Kudrow lors d’une courte séquence.

En pleine visioconférence - coronavirus oblige -, avec Jennifer Aniston, Jimmy Kimmel a eu la surprise de voir débarquer ses compères. “Vous vivez ensemble?” s’est étonné l’animateur, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. “Euh oui... nous sommes colocataires depuis 1994!” a rétorqué Jennifer Aniston, en référence à l’année de diffusion de la première saison de “Friends”.

Les trois amies ont regardé la cérémonie ensemble. Il manquait leurs trois homologues masculins pour former la distribution: Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Mais que les fans se rassurent, ce n’est que partie remise. La plateforme américaine HBO prépare une émission spéciale retrouvailles qui devrait être tournée avant la fin de l’année. Le tournage a pris du retard à cause de la pandémie de coronavirus.

Jennifer Aniston était nommée pour l’Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans “The Morning Show”. Elle a été battue par la jeune Zendaya, époustouflante dans la série “Euphoria”.

Ce texte a été publié originalement sur le HuffPost France.

À VOIR ÉGALEMENT: