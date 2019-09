Des fans de la série se sont amusés à créer ce que serait le plan de l’appartement. Il nous aide à visualiser la chance que Monica et Rachel avaient de vivre dans cet espace (leur appart’ de rêve est celui à droite de l’escalier, de l’autre côté vous reconnaîtrez celui de Chandler et Joey).

492 Grove Street est bien l’adresse de l’appartement dans la série, mais dans la vraie vie, ce grand trois pièces se situe en fait au 90 Bedford Street, au coin de Bedford et Grove dans le West Village, un des quartiers les plus chers de New York. Un détail qui semble incohérent avec le train de vie des deux personnages, Rachel serveuse pendant les deux premières saisons et Monica qui est cheffe.

Toute personne en colocation a déjà rêvé d’avoir l’appartement de Monica et Rachel dans Friends . Un grand salon, une cuisine ouverte, deux chambres... et tout ça en plein centre-ville de New York ... À chaque épisode, on se demande comment ces deux jeunes femmes dans leur vingtaine y sont parvenues. Eh bien, l’explication est simple: si elles n’étaient pas dans une fiction, elles n’y arriveraient pas.

CNBC, qui avait demandé une estimation de ce genre de logement à une agence immobilière, Corcoran Group, en 2018, avait estimé qu’un appartement de cette taille dans ce quartier coûtait entre 6991 et 7982 dollars américains de loyer. Par ailleurs, si depuis 2018 les prix moyens de l’immobilier ont légèrement baissé à New York, West Village est toujours un quartier où le prix du mètre carré est au-dessus de la moyenne. Alors malgré cette baisse actuelle du marché, l’appartement de rêve de Monica et Rachel vaut toujours 2 millions et même un peu plus! Un loyer clairement au-dessus des moyens de deux jeunes femmes travaillant dans la restauration et dans la mode.

L’immeuble du 90 Bedford Street accueille toujours, 25 ans après la série, des locataires et il est même parfois possible de trouver une location à pourvoir dans un de ses 22 appartements. Cependant, oubliez les 104 mètres carrés, les vrais appartements ont des surfaces de 65 mètres carrés pour la modique somme de 3695 dollars américains par mois, selon le site StreetEasy, une agence immobilière new-yorkaise. Ce qui nous amène loin, très loin, des 200 dollars que Rachel et Monica déboursaient dans la série.

Une façade symbolique

L’immeuble avait fait son apparition lors du pilote de la série, le 22 septembre 1994 et était devenu par la suite le symbole des réunions, disputes et soirées entre les six amis, jusqu’au dernier épisode, le 6 mai 2004.

Lors de sa première diffusion, Friends comptait 21,5 millions de téléspectateurs et après 10 saisons et 236 épisodes, cette série est devenue culte et regardée à plusieurs reprises au fil des générations. La série a réuni plus de 24 millions de spectateurs par épisode pendant une décennie et ses épisodes ont toujours autant de succès, ce qui a mené Netflix à acheter ses droits pour 118 millions de dollars, selon CNBC.

À noter: Friends quittera Netflix en 2020 pour déménager chez HBO Max, la nouvelle plateforme de Warner disponible au printemps 2020. «Celui à qui il faut dire adieu. Nous sommes tristes de voir Friends partir sur le service de streaming de Warner au début 2020 (aux États-Unis). Merci à la bande pour les souvenirs», a annoncé Netflix sur Twitter le 9 juillet dernier.