Chandler et Monica de «Friends» réunis 15 ans après la fin de la série

“Pourrais-je être plus heureuse?” Et on la comprend. L’actrice de la série Friends , Courteney Cox , a publié un égoportrait en compagnie de Matthew Perry , ce jeudi 7 novembre. Pour les internautes, c’est avant tout l’égoportrait de Chandler et Monica.

Pourtant très discret dans les médias, c’est la deuxième fois en moins d’un mois que le visage de Matthew Perry apparaît sur Instagram. En effet, le 15 octobre dernier, le comédien avait accepté de poser aux côtés de ses cinq camarades de Friends dans un égoportrait légendaire publié par Jennifer Aniston. Des images qui font plaisir à voir lorsque l’on sait que Matthew Perry a déserté la télévision et le cinéma depuis plusieurs années.

Après avoir fait une brève apparition au côté de Courteney Cox dans Cougar Town en 2014, le comédien de 50 ans a intégré la distribution de la série The Odd Couple. En 2017, après trois saisons et 38 épisodes, la série s’arrête. L’acteur est ensuite apparu dans les séries The Good fight et The Kennedys after Camelot, cette dernière portée notamment par Katie Holmes. En revanche, le comédien n’est jamais revenu sur grand écran depuis 2009.