Cette coupe de cheveux a de beaux jours devant elle

Edward Berthelot via Getty Images

Edward Berthelot via Getty Images

Le bob français est un type de carré coupé court, près de la mâchoire, associé à une frange au niveau des sourcils. Cette coupe bob, devenue populaire en France vers les années 1890, explose dans les années 1920. Depuis cette époque, on l’associe à l’image de la Française (plus précisément la Parisienne), chic et élégante, d’où son nom.