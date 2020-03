COVID-19: un superbe moment de réconfort signé Fred Pellerin

Fred Pellerin s’est joint, ce mercredi 25 mars, aux innombrables artistes qui ont utilisé leurs réseaux sociaux pour, d’une part, encourager la population à respecter les mesures prises par le gouvernement pour tenter de freiner la propagation de la COVID-19, et, d’autre part, leur offrir un peu de réconfort.

«Dans ce bout étrange que doit traverser notre humanité, on dirait bien que la force de ce qu’il y a à faire ensemble va se mesurer à notre capacité de le faire chacun de notre bord. Et bien vite, on va pouvoir recommencer à reprendre le voisinage, s’inviter encore et se raconter tout ça», lance-t-il d’emblée.

Mais plutôt que d’avoir composé un bout de chanson martelant dans son style bien à lui ce qu’on se fait répéter des centaines de fois par jour depuis maintenant deux semaines, Fred Pellerin nous a offert une superbe version acoustique de l’intemporelle Amène-toi chez nous, de l’auteur-compositeur-interprète Jacques Michel.

Un choix de chanson qui n’a évidemment rien d’anodin, étant données les actuelles mesures de confinement.

Sur Facebook, la vidéo est rapidement devenue virale, elle qui a été visionnée plus de 430 000 fois et partagée par plus de 18 000 internautes en moins de 24 heures.