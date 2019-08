Une bonne «Microdose» de Fred Fortin, qui sort un album surprise

Manon Landry

Il roule sa bosse depuis près de 25 ans. Après une foule de projets, de collaborations avec ses chums de Gros Mené et de Galaxie et quatre albums solos, c’est son p’tit dernier, Ultramarr, qui l’a révélé (davantage) au grand public, en 2016. Un album fort, abouti, riche de notes de jazz, de folk et de rock-prog, qui lui a valu trois Félix. Après ce méga succès, Fred Fortin nous revient avec l’album surprise Microdose, beaucoup plus dépouillé, qui sort tout discrètement aujourd’hui. «Je voulais faire un petit EP pour pimper un peu ma tournée solo, avoir des nouvelles tounes à présenter... Et finalement, j’ai fait plus de tounes que je pensais», confie-t-il, tout en candeur, lorsque nous le rencontrons dans un café du Mile-End. Douze chansons qui nous font renouer avec le jazz, le blues, le folk et le rock un peu garage qu’on lui connaît... mais sans artifices. Il affirme avoir eu un désir de garder ce nouvel opus à l’état de «maquette».

Martin Bureau La pochette du nouvel album de Fred Fortin, Microdose

«Tout est tellement bien computé, aujourd’hui, qu’on oublie des fois que c’est des tounes», explique-t-il. Il a donc eu envie de revenir à quelque chose de plus brut. «Ça te met dans la face ce que tu es, continue-t-il. Je veux m’assumer. C’est comme pas beau à voir, pas beau à entendre, mais il y a un côté que j’aime là-dedans, c’est comme une performance sans en être une.» (Désolée de te contredire, Fred, mais c’est en fait plutôt beau à entendre.) En ce sens, Microdose se rapproche un peu de ses premiers albums, particulièrement de Plancher des vaches, son album «mal aimé pour ben du monde, mais l’album préféré d’autres personnes». Un album «brut» Faire un nouvel album très dépouillé était comme une façon pour lui de se détacher d’Ultramarr, qui a connu un succès vif. Et qui lui a mis un peu de pression sur les épaules, mine de rien.

«C’est vrai qu’avec Microdose, le fait que ce soit surprise et garroché de même, je voulais sûrement faire une rupture avec l’autre... Pour me réapproprier le droit de faire des affaires trash! Je psychanalyse un peu, là, mais... C’est un peu un réflexe.» Fred Fortin l’avoue: il a voulu diverger du chemin où on l’attendait peut-être. «Parce que... c’est mon jouet!», dit-il en riant. Il n’y aura donc pas de lancement. «Y’est sorti, là!» lance-t-il, amusé.

À toutes les fois que je finis un album, je me dis: ''je ne serai plus jamais capable d'en faire!'' C'est le syndrome de bien des artistes. Fred Fortin

Ça donne donc un genre de portrait de famille assez déluré. Des textes un peu plus personnels, comme dans la sympathique Led Zeppeline, qui nous fait faire connaissance avec ses enfants (et qui se révèle être un solide ver d’oreille au passage). D’autres qui donnent plus dans l’autodérision, comme la pièce titre de l’album, une toune «en majeur 7» en hommage aux hippies californiens, ou Redneck, une ode aux «pick-ups» et au «droit de brûler du gaz» sur fond de bon vieux rock un peu garage, qui aurait pu se retrouver sur un album de Gros Mené. «Celle-là, on l’a tapée en band, pour Gros Mené, mais je la trouvais trop propre, explique d’ailleurs Fred Fortin. Je trouvais que ça devenais moins intéressant, fait que je l’ai laissée comme ça.» L’artiste originaire de Saint-Prime, au Lac Saint-Jean, retrouve une partie de ses collaborateurs habituels – Olivier Langevin, François Lafontaine et Joe Grass –, mais à petite échelle, pour ne pas trop effacer le côté «maquette» de l’album. D’ailleurs, on retrouve seulement une microdose du claviériste François Lafontaine (que l’on a connu dans Karkwa): dix notes sur la chanson Cave!

