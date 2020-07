Des fraudeurs s'en prennent à des clientes de Desjardins de plus de 75 ans

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson Ces derniers temps, selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), des fraudeurs se font passer pour un policier du SPVM et pour une conseillère de Desjardins afin d’obtenir les cartes de crédit ou de débit des victimes et des renseignements personnels leur permettant de les utiliser.

MONTRÉAL — La police de Montréal met en garde la population contre un stratagème de fraude qui vise surtout des clientes de Desjardins âgées de plus de 75 ans.

D’après le modus operandi expliqué par le SPVM, les fraudeurs communiquent avec leur victime par téléphone et lui expliquent qu’elle a été victime de fraude et, qu’afin d’aider à l’enquête, elle doit mettre ses cartes de débit et de crédit dans une enveloppe au nom du SPVM et les déposer dans sa boîte aux lettres.

Le SPVM mentionne que les fraudeurs précisent à la victime qu’un policier passera récupérer le tout rapidement.