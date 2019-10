«Frankie Drake: Détective privée», un rôle en or pour Lauren Lee Smith

«Frankie n’est pas du genre à baisser les bras au premier obstacle venu», commente Lauren Lee Smith, qui dit s’être inspirée à la fois de Louise Brooks, grande vedette du cinéma muet des années 20, et de l’aviatrice américaine Amelia Earhart pour bâtir son personnage. «Frankie se bat contre vents et marées. Elle n’hésite pas à imposer son point de vue et sa façon de faire. À l’époque, c’était plutôt rare de voir ça chez une femme. C’est la première chose qui m’a attirée dans ce personnage. C’est aussi une femme d’action. Pour ce rôle, j’ai dû passer mon permis moto, m’entraîner à la conduite sur deux roues, et suivre un entraînement de boxe!»

«C’est une série dans laquelle les rôles féminins sont vraiment mis en avant», se félicite Lauren Lee Smith, rencontrée par le HuffPost Québec au dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo. «Les six premiers rôles de la série sont tous joués par des femmes. Ce qui est assez unique.» Produite par Christina Jennings et chapeautée par deux «showrunneuses», Carol Hay et Michelle Ricci, Frankie Drake: Détective privée met surtout en vedette une héroïne en avance sur son temps qui n’hésite pas à bousculer les conventions bien établies de son époque.

Dans la droite ligne des Enquêtes de Murdoch, la dernière série en date de la maison Shaftesbury nous plonge avec bonheur dans le Toronto des années folles, sur les traces de Frankie Drake, unedétective qui n’a pas froid aux yeux et ne manque pas de caractère, et un personnage de choix pour Lauren Lee Smith.



Un lien de parenté évident

En découvrant Frankie Drake: Détective privée, on pense forcément aux Enquêtes de Murdoch. Les deux séries partagent, à l’évidence, de nombreuses similitudes. Outre le fait d’avoir pour décor un Toronto d’une autre époque (les années 20 pour Frankie Drake, la fin du XIXe et le début du XXe siècle pour Murdoch), les deux créations de Shaftesbury Films font se télescoper des figures historiques bien connues du grand public et des personnages totalement fictifs. Quand le détective campé par le montréalais Yannick Bisson croise la route de Thomas Edison et de Jack London, l’héroïne jouée par Lauren Lee Smith se retrouve à jaser avec Ernest Hemingway (incarné par l’acteur canadien Steve Lund) et Coco Chanel (jouée par la française Romane Portail, dans la saison 2).

«Je trouve ça intéressant d’imaginer ce qui se serait passé si Coco Chanel avait débarqué à Toronto à cette époque-là. C’est une façon assez fun de mélanger fantasme et histoire», réagit Lauren Lee Smith, tout en reconnaissant viser le même auditoire, très large, qui s’est déjà laissé séduire par Lesenquêtes de Murdoch. «L’idée était de créer une série pouvant atteindre un peu le même public, sachant que Murdoch a touché beaucoup de gens, un peu partout dans le monde. Au début, certaines personnes pensaient même que Frankie Drake était une sorte de «spin-off» de Murdoch. Ce qui n’est pas le cas. Mais c’est un très beau compliment d’être comparé à une série qui a connu un tel succès international.»

Au pays d’Agatha Christie

En attendant de connaître la même longévité que la série vedette de Shaftesbury, lancée en 2008, Frankie Drake: Détective privée vient d’entamer sa troisième saison, en V.O, sur les ondes de CBC. Une nouvelle saison qui a permis à l’enquêtrice de quitter Toronto et ses environs (la plupart des scènes extérieures de la série sont tournées du côté de Hamilton et de Cambridge, en Ontario), pour aller s’aventurer, le temps d’un épisode, à Londres, en Angleterre. L’occasion pour Frankie de faire notamment la connaissance de la reine du mystère et championne du «Whodunit», une certaine Agatha Christie (jouée par l’actrice britannique Honeysuckle Weeks).

Pourrait-on voir, par la suite, la détective mener l’enquête à Montréal? Interrogée sur le sujet, Lauren Lee Smith ne cache pas son amour pour la métropole où elle a déjà tourné pour CBC This Life, l’adaptation anglaise du drame québécois Nouvelle adresse. «J’adorerais pouvoir revenir tourner à Montréal pour un épisode de Frankie Drake, répond la native de Vancouver. On a même déjà évoqué le sujet avec la production et on s’est dit que ça ferait du sens si Frankie venait faire un petit tour à Montréal!»

La première saison de Frankie Drake: Détective privée est également à suivre, en version française, le mercredi à 22h, sur les ondes de Prise 2.