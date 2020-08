Legault s'en prend encore à un journaliste de «The Gazette»

Le premier ministre François Legault s’en est pris une fois de plus jeudi au journaliste du quotidien The Montreal GazetteAaron Derfel.

En commission parlementaire, le premier ministre a accusé le journaliste de partialité, jugeant que ses articles avaient pour but de discréditer son gouvernement systématiquement.

Pour faire sa troisième sortie contre le reporter de la Gazette en autant de mois, M. Legault a choisi l’étude des crédits budgétaires 2020-2021 consacrés à la communauté anglophone.

Aaron Derfel est un journaliste qui se spécialise depuis une vingtaine d’années sur les questions de santé. C’est lui qui, le premier, avait publié dans le quotidien anglophone un reportage-choc sur la situation catastrophique à la résidence pour personnes âgées Herron, à Dorval, au printemps, un établissement qui a dû être mis sous tutelle.

Règle générale, si les textes publiés par The Montreal Gazette sont «objectifs» et «bien faits», a convenu M. Legault, il en va autrement des reportages et gazouillis de M. Derfel, très présent sur les réseaux sociaux.