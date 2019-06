François Legault veut réformer le Parlement pour éviter les «pertes de temps»

«Il y a beaucoup de perte de temps, il y a un vrai problème d’efficacité, a-t-il soutenu. Je pense que c’est la remarque que j’entends le plus chez les nouveaux députés: “Oh, on ne pensait pas qu’il y avait autant de perte de temps.”

Plus tôt en journée, le premier ministre avait annoncé qu’il aura recours au bâillon pour forcer l’adoption de deux controversés projets de loi sur l’immigration et la laïcité.

Les règles de l’Assemblée nationale du Québec sont issues de la longue tradition du parlementarisme britannique. Le Parlement et ses membres constituent un pouvoir indépendant du gouvernement, soit le pouvoir législatif, celui de délibérer pour adopter des lois. Les règles prévoient des consultations et de nombreuses heures de débat pour améliorer les textes des projets de loi.

Encore Jolin-Barrette

M. Legault confiera la tâche de piloter cette grande réforme du parlement à son ministre et homme-orchestre, Simon Jolin-Barrette, qui cumule déjà les fonctions de leader parlementaire, ministre de l’Immigration et responsable du dossier de la laïcité.

«Je pense que Simon n’aura plus grand-chose à faire à partir de lundi, a-t-il dit à la blague. On en a discuté à quelques reprises au caucus. C’est souhaité entre autres par les nouveaux députés de dire: “Est-ce qu’on peut réformer notre Parlement pour que ce soit plus efficace et qu’il arrête d’avoir autant de perte de temps?”.»

Le premier ministre a cependant reconnu que la tâche s’avère compliquée. Il ne se fixe pas d’échéancier. «Comment fait-on pour juger si une intervention est pertinente ou non? Ce n’est pas simple, mais on va y travailler.»