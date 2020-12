COVID-19: Legault dit ne pas avoir fait d'erreur, les partis d'opposition ne sont pas du même avis

Il rappelle également que les CHSLD étaient mal préparés, que le gouvernement a tardé avant d’imposer le port du masque et qu’il y a eu des ratés dans le dépistage et le traçage.

M. Bérubé a rappelé qu’à ce jour, la COVID-19 aura fait plus de 7000 morts au Québec.

Selon le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, le premier ministre Legault tient là un propos “insultant et particulièrement prétentieux”.

À commencer par l’annonce “manquée et précipitée” du plan pour Noël, a souligné en point de presse la cheffe libérale, Dominique Anglade.

Pascal Bérubé croit que cette phrase reviendra hanter le premier ministre. “Nous avons un premier ministre parfait, a-t-il ironisé. On n’est pas dans le doute, on est dans la certitude.”

“Vous nous permettrez d’avoir une appréciation différente de l’action de son gouvernement depuis le début de la pandémie”, a-t-il ajouté.

Selon lui, le Québec est “dans les pires”, et le gouvernement aurait “certainement” pu faire mieux.

Si M. Legault est à ce point infaillible, pourquoi refuse-t-il de déclencher une commission d’enquête publique sur sa gestion de la pandémie? a demandé Mme Anglade en entrevue à La Presse Canadienne.

Lors d’une période des questions particulièrement houleuse jeudi, M. Legault s’est dit “fier” de son action depuis neuf mois. Il n’a toutefois pas osé répéter qu’il n’avait commis aucune erreur.

Devant le chef parlementaire du PQ, qui dressait en Chambre une liste de ce qu’il considérait des erreurs, M. Legault s’est défendu en tournant le projecteur vers la Direction de la santé publique.

“Pour ce qui est des mesures concernant les masques, la ventilation, ce sont des mesures de la santé publique et (...) depuis le début, j’ai toujours suivi (...) ce que la santé publique me suggérait”, a-t-il déclaré.

“Dans les CHSLD, (...) on s’est amélioré de 90 %. À l’extérieur des CHSLD, on s’est amélioré de 60 %, a-t-il poursuivi. Actuellement, quand on regarde les États-Unis, les pays en Europe, le Québec fait mieux.”

