Partys de Noël: «On aura une décision à prendre», dit Legault

Québec pourrait revenir sur sa décision et interdire les rassemblements qu’il avait autorisés du 24 au 27 décembre si la propagation de la COVID-19 n’est pas suffisamment contenue d’ici là, a affirmé François Legault jeudi.

«Si nos chiffres augmentent trop, nous ne pourrons pas permettre les rassemblements», a-t-il affirmé, ajoutant que les Québécois «ont la réponse dans leurs mains».

Alors qu’il avait au départ présenté un plan permettant aux Québécois de se rassembler en groupes de 10 du 24 au 27 décembre, Legault avait haussé le ton dans les derniers jours.

Mardi, il avait bien insisté sur l’importance de la quarantaine une semaine avant les rencontres à Noël, et précisé qu’il ne serait pas possible pour les citoyens de faire plus de deux partys durant les quatre journées où cela serait permis.

Jeudi, il a semblé plus conciliant à l’endroit des Québécois qui ne seront pas en mesure de s’isoler complètement dans la semaine avant Noël, les invitant à tout mettre en oeuvre pour «minimiser les risques» s’ils doivent se rendre au travail.

«Je comprends que ce n’est pas noir ou blanc», a concédé le premier ministre, rappelant l’importance de maintenir une distance physique de deux mètres avec les autres et de se laver les mains, avant et pendant les rassemblements.

«Ça devient une gestion de risque», ajouté le directeur de la santé publique, Dr Horacio Arruda. «Si vous voulez un risque zéro, vous n’irez pas.»

À VOIR: Le Dr Arruda énumère quelques uns des facteurs à prendre en compte avant de décider de participer à un rassemblement. Le texte se poursuit après la vidéo.