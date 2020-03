«Envoye à maison», lance François Legault

QUÉBEC — Le premier ministre du Québec, François Legault, a adressé un message direct aux personnes âgées, les invitant à ne pas fréquenter les centres commerciaux et à ne pas se rassembler pour manger ou prendre un café.

«J’ai envie de reprendre la chanson de Jean-Pierre Ferland et de dire “Envoye à maison”», a-t-il lancé pince-sans-rire.

En contrepartie, si les aînés et le reste de la population doit s’isoler, il encourage tout le monde à garder contact par téléphone. Un petit geste qui peut faire du bien.

«Ensemble, on va passer à travers», a-t-il assuré.

Limiter les voyages entre régions

Le premier ministre a également demandé à la population de ne pas voyager d’une région à l’autre si ces déplacements ne sont pas essentiels.

Cette nouvelle consigne vise à contenir le plus possible la propagation et éviter une contagion d’une région à l’autre.

En ce qui concerne le bilan de la pandémie, le Québec fait maintenant état de 121 cas confirmés d’infection, dont sept personnes hospitalisées et un décès.

Le réseau de la santé a la capacité de 5000 tests par jour à compter de ce jeudi.

Le premier ministre demande de demeurer prudent et de ne pas s’inquiéter puisqu’il est normal que le nombre de cas confirmés augmente en raison de la hausse de la capacité à effectuer des tests.