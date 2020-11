« La situation est difficile partout sur la planète, mais vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli dans les dernières semaines. Nous avons repris un certain contrôle sur la pandémie. Ce n’est pas rien à l’approche de l’hiver. Je veux vous dire merci du fond du cœur pour vos efforts et votre solidarité.»

Si «la bataille n’est pas terminée», M. Legault demande aux Québécois de continuer à s’entraider afin de passer à travers jusqu’à l’arrivée du printemps prochain.

Il se dit aussi heureux que les enfants puissent aller à l’école, malgré la pandémie.

Dans sa lettre, signée «Votre premier ministre», François Legault dit lui aussi avoir «tellement hâte de nous voir enfin tous libérés de ce fardeau. Retrouver les soupers entre amis et les partys de famille. Il y a de l’espoir avec les vaccins qui s’en viennent. En attendant, il faudra plus que jamais faire attention à nous autres, prendre soin de nos proches et de notre voisinage», a-t-il souligné.

Il y a deux jours, M. Legault publiait également un long message sur sa page Facebook, dans lequel il parlait aussi du défi pour éviter les rassemblements, expliquant la décision de son gouvernement de maintenir la fermeture des restaurants, des gyms et des salles de spectacle, entre autres, dans les zones rouges.