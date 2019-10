Rémunération: Legault trouve «insuffisante» l'offre des médecins spécialistes

Par ailleurs, M. Legault estime que l’offre de la FMSQ de couper dans son enveloppe de rémunération prouve que le gouvernement a raison et que les médecins sont trop payés.

″Ça devient très gênant pour les libéraux parce que les spécialistes viennent confirmer que les libéraux ont trop donné d’argent aux spécialistes. Même les spécialistes le reconnaissent”, a-t-il déclaré.

La CAQ invitée à ne pas “se dégonfler”

Jeudi, Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) ont tous deux fait pression sur le premier ministre afin qu’il respecte son engagement d’aller chercher 1 milliard $ annuellement dans les poches des médecins spécialistes.

“On a de plus en plus l’impression que le gouvernement recule et que c’est la FMSQ qui dicte les règles du jeu”, a affirmé le porte-parole de QS en matière de justice économique et fiscale, Vincent Marissal.

“C’est le temps (...) de rendre à l’État ce qui appartient à l’État, c’est-à-dire aux contribuables. Le gouvernement a promis de récupérer le milliard versé en trop, il ne doit pas se dégonfler”, a-t-il ajouté.

Le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé, a abondé dans le même sens. “J’ai besoin d’une assurance de la part du premier ministre à l’effet que, dans les sommes qu’il va aller récupérer, ça ne sera en deçà de 1 milliard $ par année.”

M. Legault a répondu que son gouvernement allait poursuivre les négociations avec les médecins spécialistes “en privé”.

La FMSQ n’a pas retourné les appels de La Presse canadienne, jeudi.

