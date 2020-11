Québec pourrait fermer les écoles «pour une période bien définie»

Jacques Boissinot/La Presse canadienne Francois Legault, Horacio Arruda et Christian Dubé (Photo d'archives).

Le premier ministre n’a pas non plus exclu la possibilité d’ajouter des restrictions supplémentaires au cours des prochaines semaines, dans l’optique de «créer une marge de manoeuvre» pour donner un peu plus de liberté aux Québécois pendant la période des Fêtes. «Les prochaines semaines vont être tough», a-t-il admis.

Sans s’avancer sur les assouplissements qui pourraient être autorisés pour les partys de Noël, le premier ministre a encore une fois évoqué la possibilité de permettre certains rassemblements.

«On va essayer d’arriver ce qu’on appelle un Noël familial, adapté et en santé», a promis le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda.

Au détour d’une question, François Legault en a aussi profité pour encourager tous les Québécois à «monter leur sapin» de Noël.

«Dans tous les cas, ça ferait du bien au moral de tout le monde. Montez le sapin!»

