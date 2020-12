À quelques jours de Noël, le premier ministre François Legault a tenu une conférence de presse bien particulière en fin d’après-midi dimanche pour s’adresser aux enfants de la province.

«Je veux vous dire merci, je veux vous dire bravo, a lancé le premier ministre à l’attention des enfants du Québec. Ce n’a pas été facile pour les enfants. Vous avez dû apprendre, comme nous, à porter un masque et à rester à deux mètres des autres.»

Pour cette conférence de presse bien spéciale, le Dr Horacio Arruda avait laissé sa place, à la droite du premier ministre, à un invité de marque : le père Noël.

Installés devant un décor plus festif que lors des conférences de presse habituelles, le premier ministre et le père Noël ont assuré aux enfants que, malgré la fermeture des commerces non essentiels, la distribution des cadeaux n’était pas en péril.

Le père Noël, un service prioritaire

Le premier ministre a aussi confirmé qu’après avoir reçu l’accord de la Santé publique, le père Noël était désormais reconnu comme «service prioritaire».

«Je suis prioritaire, et je suis même essentiel!» s’est exclamé l’homme barbu au costume rouge et blanc.

Dans la salle de conférence de presse, les journalistes avaient laissé leur place à des enfants, qui ont pu poser leurs questions à M. Legault et son invité.

«Quand est-ce que je vais pouvoir voir mes grands-parents?», a demandé la jeune Maxime, âgée de 10 ans.

«Ça c’est une bonne question», a répliqué le père Noël. Il faudra cependant attendre le vaccin, a-t-il expliqué aux enfants. «Tôt ou tard, tout le monde va recevoir le vaccin», a-t-il affirmé, rappelant que «les grands-pères et les grands-mères vont recevoir le vaccin les premiers».