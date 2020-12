Pas le temps de contourner les règles ou de partir dans le Sud, affirme François Legault

Le premier ministre du Québec, François Legault, a demandé mardi aux Québécois de ne pas essayer de contourner les règles sanitaires mises en place pour le temps des Fêtes.

Accompagné des chefs des trois partis d’opposition durant une conférence de presse à Montréal, M. Legault a affirmé que ce n’était «pas le temps de trouver un truc pour ne pas se faire pogner», faisant référence à ceux qui veulent se rassembler malgré l’interdiction du gouvernement. «C’est le temps d’être responsable», a-t-il ajouté.

François Legault a repris ses rencontres hebdomadaires avec la libérale Dominique Anglade, la solidaire Manon Massé et le péquiste Paul St-Pierre Plamondon puisque l’Assemblée nationale est en pause. Les quatre chefs ont voulu envoyer un message commun pour demander aux Québécois de respecter les consignes afin d’éviter d’augmenter la pression sur le système de la santé.

«C’est important qu’on soit unis pour carrément sauver notre réseau de la santé», a mentionné le premier ministre.

M. Legault a indiqué que la situation était encore «très fragile» et que le chiffre qui est le plus inquiétant, c’est celui des hospitalisations. Il y a actuellement 1055 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19. Il a également déclaré que 7000 travailleuses et travailleurs de la santé sont en congé maladie.

EN VIDÉO: la conférence de presse des quatre chefs de l’Assemblée nationale