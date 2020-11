Pas d'assouplissements en zone rouge au moins jusqu'au 23 novembre

Les restaurants, bars, musées, gyms et salles de spectacles en zone rouge resteront fermés au moins jusqu’au 23 novembre, a confirmé mardi le premier ministre François Legault. Les restrictions mises en place depuis six semaines n’ont toujours pas permis de réduire suffisamment la propagation de la COVID-19 pour permettre des assouplissements, a-t-il expliqué.

En faisant le survol de la situation dans toutes les régions administratives du Québec, le premier ministre a conclu que les restrictions mises en place au début du mois d’octobre n’avaient pas suffi à infléchir la courbe de cette deuxième vague de contaminations. Depuis quelques jours, le plateau observé récemment à l’échelle de la province est d’ailleurs en légère hausse, avec 1162 nouveaux cas rapportés mardi.

Le premier ministre espère toujours être en mesure de permettre certains assouplissements en vue de Noël, dans 45 jours.

«On va essayer de tout faire pour essayer d’avoir des plus petits partys pour que les familles et les amis puissent se voir à Noël et au jour de l’An», a-t-il promis.

Voyez la conférence de presse ci-dessous: