Un premier Conseil de la fédération pour François Legault

QUÉBEC — François Legault s’en va parler d’immigration à la rencontre estivale du Conseil de la fédération, qui s’ouvre mardi à Saskatoon.

Il a déjà évoqué un front commun des provinces pour demander au gouvernement fédéral d’augmenter le nombre d’immigrants économiques afin de contrer la pénurie de main-d’oeuvre.

À l’heure actuelle, les provinces accueillent grosso modo 60 pour cent d’immigrants économiques, contre 40 pour cent de réfugiés et de personnes issues du programme de réunification familiale.

En vertu d’une entente Ottawa-Québec, le Québec peut choisir ses immigrants économiques, mais aucune autre province ne jouit de ce privilège.

Le 19 juin, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a révélé que de tous les pays du monde, c’est le Canada qui a admis l’an dernier le plus grand nombre de réfugiés réinstallés.

Selon M. Legault, les premiers ministres sont d’accord pour que le Canada augmente la proportion d’immigrants économiques.

«J’ai commencé à discuter avec les premiers ministres des autres provinces, a-t-il déclaré le 19 juin dernier. On aimerait augmenter le 60 pour cent économique. Actuellement, il y a une pénurie de main-d’oeuvre et on souhaite que la portion de l’immigration qui vient pour des raisons économiques soit augmentée en pourcentage.»

Première présence de Legault

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration et de tisser des liens plus étroits.

Ce sera la première rencontre de ce type pour François Legault, qui avait passé quelques heures en décembre à discuter avec les autres premiers ministres, lors d’une réunion à Montréal.