François Lambert nous invite dans sa douche

Si Gwyneth Paltrow et son équipe de Goop le fait, François Lambert embarque. Après avoir visionné un épisode de The Goop Lab sur Netflix avec la belle actrice/gourou vantant les bienfaits santé de la baignade en eau glaciale, l’ex-dragon a eu l’idée de tenter l’expérience, et tant qu’à y être, de se filmer.