Un ancien policier de Montréal et ex-entraîneur de hockey mineur à Greenfield Park a été arrêté mardi et est accusé de plusieurs crimes à caractère sexuel impliquant des garçons de neuf à 16 ans.

De 1972 à 1997, «Frank» Lamarre aurait commis divers crimes à caractère sexuel à l’endroit de quatre garçons âgés à l’époque de neuf à 16 ans. La police croit que d’autres infractions auraient pu être commises avant ou après ces dates. M. Lamarre avait entre 24 et 49 ans à l’époque et a habité dans les rues Springfield et Campbell. Il changeait souvent de véhicule, mais les enquêteurs savent qu’il a conduit des voitures Ford et Cadillac à l’époque.

«Frank» Lamarre est accusé de grossière indécence, d’attentat à la pudeur, d’agression sexuelle, d’«avoir touché une partie du corps d’une personne de moins de 14 ans à des fins sexuelles», et d’«avoir invité, engagé ou incité une personne de moins de 14 ans à le toucher à des fins sexuelles».

La police précise que les infractions auraient notamment été commises chez lui à Greenfield Park, dans son véhicule ou dans des arénas. Certaines des présumées victimes étaient des jeunes impliqués dans le hockey, mais d’autres vivaient dans le même quartier que l’accusé.