Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ, affirme que toute l’équipe du musée a du mal à encaisser le choc de la mort tragique de François Duchesne.

«Il n’y a pas de mots pour exprimer notre tristesse face à la perte d’un collègue et ami de la qualité de François Duchesne. Il y a mille et une manières de mourir et François ne méritait pas cette fin terrible et si violente», a déclaré Jean Luc Murray par voie de communiqué.

Un humain lumineux

M. Murray présente François Duchesne comme ayant été un homme lumineux, positif, perspicace et un homme de cœur très sensible aux autres.

«Parmi les choses dont je vais toujours me souvenir, c’est le don de François, de vivre pleinement chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Il choisissait toujours de voir le bon côté de chaque chose, de chaque situation, de chaque personne», a-t-il ajouté.

La direction du MNBAQ attribue à François Duchesne d’avoir réussi, en un temps record, à relier le MNBAQ à un impressionnant réseau de partenaires et de collaborateurs contribuant à réaliser la vision d’un Musée humain et engagé.