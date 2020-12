François Bellefeuille nous invite à garder le moral dans cette pub du temps des Fêtes

Le gouvernement du Québec a dévoilé sa plus récente publicité, dans laquelle l’humoriste François Bellefeuille tente de montrer les bons côtés de passer le temps des Fêtes chacun de son côté cette année.

La semaine dernière, le gouvernement Legault a confirmé que les rassemblements ne seraient finalement pas permis en zone rouge durant les Fêtes. Le tout dans le but de limiter autant que possible la propagation de la COVID-19, et ainsi éviter une explosion de cas positifs et d’hospitalisations en début d’année.

Sur Twitter, le premier ministre François Legault a partagé le spot de 30 secondes, ce mercredi 9 décembre, invitant de nouveau la population à fêter chacun chez soi, mais à garder le moral malgré tout.