François Bellefeuille: changer le monde, un balado à la fois

Il a arrêté d’utiliser du «spray net» pour dompter sa tignasse rebelle avant ses spectacles, il a installé un petit bidet sur sa toilette (!) et est devenu végétarien (mais rassurez-vous: il prend encore l’avion)... François Bellefeuille avoue être devenu un citoyen plus conscientisé depuis la création de son balado 3.7 planètes.

L’humoriste s’est lancé dans ce projet au printemps dernier, après que Radio-Canada l’a approché pour mettre sur pied un nouveau balado dans le cadre du lancement de sa nouvelle application Ohdio. L’environnement le préoccupait, et il se demandait s’il pouvait amener plus de gens à s’en soucier davantage à travers l’humour – tout en les faisant rire, bien sûr. Il a donc décidé de documenter sa démarche à travers 3.7 planètes (c’est le nombre de planètes dont on aurait besoin si tout le monde vivait comme lui, au début de l’aventure). Et depuis que le balado a été lancé, il y a un mois et demi, le public lui en parle sans cesse. Le HuffPost Québec s’est entretenu avec le populaire humoriste au téléphone, alors qu’il était entre deux spectacles, en Beauce, pour faire le point sur ce que cette démarche a changé dans sa vie et sur scène.

«Juste en rentrant à la Cage aux sports, tantôt (un restaurant qu’il a choisi pour pouvoir manger un pokébol végétarien!), il y a quelqu’un qui m’a dit qu’il écoutait mon podcast», raconte-t-il.

Transparence et contradictions

«J’ai réalisé que tous les trucs écolos que je fais, c’est pour mes enfants, mais si ça peut prolonger leur sieste, je vais laisser rouler le char!»

Ce gag, on l’entend quelques fois pendant l’écoute des dix épisodes du balado – et chaque fois, il nous fait rire... parce que c’est tellement vrai! Qui, ici, n’a jamais fait ça? Parmi ceux qui ont des enfants et une voiture, on s’entend. En plus d’être drôle, cette phrase représente bien la démarche de François Bellefeuille. L’humoriste reste très transparent, pendant le balado comme sur scène, et n’hésite pas à mettre en lumière ses propres contradictions.