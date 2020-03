«1res fois»: un grand moment d'émotion pour François Bellefeuille

François Bellefeuille était l’un des invités d’honneur de l’édition de 1res fois diffusée ce jeudi 12 mars, et l’humoriste a eu l’occasion de rendre un superbe hommage à son père en parlant ouvertement de la relation complexe, mais ultimement lumineuse, qu’il a entretenue avec son géniteur jusqu’à son décès, en 2011.

François Bellefeuille n’a pas toujours eu la chance d’avoir la relation qu’il désirait avec son père Réal, lui qui souffrait de schizophrénie. Le principal intéressé a néanmoins fourni des objets de son passé à Véronique Cloutier et à son équipe qui allaient lui permettre de parler avec énormément d’émotion de l’évolution de leur histoire commune.

«Je trouve ça important, premièrement, de parler de santé mentale. Je n’en parlais pas au début de ma carrière, parce que j’avais peur que ça fasse du mal à ma famille», a-t-il expliqué d’emblée.

«J’ai souffert de ça. Mon père m’a un peu été volé par la schizophrénie dans ma jeunesse, et je l’ai retrouvé un peu plus tard, car il était sur d’autres types de médications et il allait mieux. Mais je n’ai jamais eu de père comme d’habitude on a un père. Mon père n’était pas outillé pour jouer son rôle quand j’étais jeune. Mais à l’âge adulte, on s’est repris, et c’était une personne extraordinaire.»

Hommage et héritage

Le principal intéressé a poursuivi en remettant les choses dans leur contexte, expliquant que les traitements en matière de santé mentale était beaucoup moins évolués à une certaine époque.

«Le pire, c’est qu’il était magané. Il faut comprendre que, dans ces années-là, l’hospitalisation en psychiatrie, ce n’était pas pareil. Il a eu des électrochocs, les médicaments étaient différents, on en savait moins», a-t-il souligné.

C’est un peu à cause de son père si François Bellefeuille s’implique aujourd’hui auprès de l’organisme Les Impatients, qui «vient en aide aux personnes atteintes de problèmes de santé mentale par le biais de l’expression artistique». Ce type de services ont d’ailleurs fait une grande différence dans la vie de son paternel.

L’équipe de 1res fois a ensuite réservé une surprise de taille à l’humoriste, lorsque certains des écrits de son père, qui témoignaient de son expérience avec la maladie, de ses problèmes liés à l’alcool, mais surtout de tout l’amour qu’il avait pour son fils, ont été lus par le comédien Marc Messier, qui était le cousin de Réal Bellefeuille.

Un moment de télévision des plus émouvants qui a laissé François Bellefeuille en larmes.

En guise de mot de la fin, ce dernier a tenu à parler du moment où son père avait réussi à éliminer l’alcool de sa vie pour devenir une sorte de figure paternelle pour ses amis vivant avec le même trouble de santé mentale, prenant toujours grand soin d’eux en les encourageant à faire ce qu’il faut pour aller mieux.

1res fois est diffusée le jeudi à 20h, sur les ondes d’ICI Télé.