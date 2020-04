“Cette décision est devenue nécessaire afin de protéger le public, les artistes et nos employés”, écrit Spectra sur les médias sociaux de ses deux festivals.

L’Équipe Spectra a ainsi annoncé que l’édition 2020 du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) et celle des Francos de Montréal n’auront tout simplement pas lieu, tandis que le Festival Juste pour rire est reporté à l’automne.

Les amateurs de jazz, de musique francophone et d’humour auront un été moins animé cette année à Montréal, trois des plus grands festivals de la métropole ayant annoncé leur annulation ou leur report en raison de la pandémie de COVID-19.

Le report inclut également celui du Festival Zoofest et de l’Off-JFL.

Les organisateurs du FIJM ont indiqué vouloir poursuivre leur mission de faire découvrir au public les meilleurs musiciens de la planète, de populariser le jazz et ses musiques cousines et de représenter une attraction touristique majeure pour Montréal.

GRANDE ANNONCE! Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous reportons le Festival Juste pour rire, présenté par La Capitale Assurance et services financiers, en collaboration avec Loto-Québec, du 29 septembre au 11 octobre 2020! https://t.co/vSYv6dIwaD

La programmation, qui devait être dévoilée graduellement au printemps, sera annoncée plus tard au début de l’été, si la situation le permet, précise un communiqué du Groupe.

“Nous sommes énergisés par la capacité de nos équipes à s’adapter aux conditions actuelles et à présenter un festival repensé dans sa forme et son contenu dès l’automne”, a déclaré le président directeur général du Groupe Juste pour rire, Charles Décarie, dans ce communiqué.

“Si la situation le permet, nous reprendrons les travaux à moyen terme et ainsi, serons à même de jouer un rôle important dans la relance du secteur culturel, mais aussi de la guérison sociale dont nous aurons tous crûment besoin.”

Le Groupe Juste pour rire avait annoncé la semaine dernière la mise à pied temporaire des trois quarts de ses effectifs, en raison de la pandémie.

M. Décarie a précisé vendredi que les équipes en place à Juste pour rire travaillent à s’assurer du retour de leurs collègues au sein de l’entreprise le plus rapidement possible et il espère que les spectateurs seront au rendez-vous à l’automne “pour célébrer la vie qui reprend son cours”.

Le Groupe Juste pour rire dit évaluer actuellement divers scénarios concernant le volet extérieur de son festival, précisant qu’une décision concernant cette activité sera communiquée plus tard.

Les détails de la programmation de l’automne seront révélés dans les prochaines semaines ainsi que les dates de report des spectacles déjà annoncés.

Le Tour de l’Île écope aussi

Vélo Québec n’est pas épargné par la pandémie de COVID-19. Vendredi, l’organisme a annoncé l’annulation de certains de ses événements, dont l’édition 2020 du Tour de l’Île de Montréal.

Par communiqué, Vélo Québec a indiqué qu’en raison de du climat actuel d’incertitude, il se devait d’annuler des événements en mai et juin.

Le Tour de l’Île de Montréal devait se tenir dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, du 31 mai au 7 juin, en plus du Tour la Nuit, du Défi métropolitain et d’activités vélo-boulot. Tous ces événements sont aussi annulés.

Vélo Québec a de plus annulé la présentation du Défi Vélo Mag, prévu le 20 juin, en Montérégie.

L’organisme rejoindra bientôt par courriel toutes les personnes qui étaient inscrites à ces événements. Leur inscription sera soit transférable pour les éditions 2021, soit remboursable en entier. Bien que ce ne soit pas encore officiel, Vélo Québec souhaite présenter le Festival Go vélo Montréal du 30 mai au 6 juin 2021.